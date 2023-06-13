Tercera ola de calor seguirá azotando a Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. – Los efectos de la tercera ola de calor se seguirán sintiendo con intensidad en Monclova; de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde hoy martes 13 de junio, el termómetro alcanzará los 42 grados centígrados.

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“Durante este martes, se espera que prevalezca la tercera onda de calor con ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en la República Mexicana, así como temperaturas máximas superiores a 45 grados en Nuevo León y Tamaulipas, y de 40 a 45 grados en Coahuila” señala el boletín de prensa del SMN.

Ante el fuerte impacto de la tercera ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, recomienda a la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de Protección Civil.

En particular, para Monclova, el pronóstico para hoy martes 13 de junio, informa que se espera una temperatura máxima de 42 grados que se sentirá a partir de las 15:00 horas y una mínima de 26 que se disfrutará durante las primeras horas de mañana miércoles.

Para mañana miércoles 14 de junio, se espera una temperatura máxima de 42 grados que se sentirá a partir de las 3 de la tarde y una mínima de 28 que se disfrutará durante las primeras horas del jueves.

Para el jueves 15, el viernes 16 y el sábado 17 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 41 grados centígrados y mínimas de entre 25 y 27 grados durante los tres días.

Cabe señalar que aunque la temperatura que se registra en Monclova alcanza los 42 grados, la sensación térmica en la capital del acero, superó los 45 grados.