9 y 10 de julio de 1913: La batalla de Monclova

La batalla de Monclova en 1913, fue un enfrentamiento militar en el marco de la Revolución mexicana entre las fuerzas constitucionalistas del Coronel Pablo Gonzáles y las fuerzas Federales comandadas por el general Joaquín Mass.

Tras la batalla los Federales consiguieron hacerse del control del cuartel general de la ciudad de Monclova y los lugares aledaños, además de desbaratar por completo el naciente ejército Constitucionalista el cual se vio obligado a retirarse dejando muchas bajas y equipo de guerra recién adquirido en la batalla de Candela días antes, además de verse obligado a comenzar una guerra de guerrillas ante la superioridad del ejército federal.

El día 5 de julio de 1913 don Jesús Carranza llegaba a la Estación Monclova a informarle de la pérdida de Candela a don Venustiano Carranza, quien le ordena al coronel Pablo González Garza, prepare la tropa disponible para recuperar Candela, dejando 70 hombres en la Estación Monclova al mando del mayor Emilio Salinas y 100 jinetes en el puesto de Bocatoche al mando del mayor Rosalío Hernández. Recuperando el 7 de julio Candela, después de sufrir fuertes combates y logrando un valioso botín de armamentos y artillería, don Venustiano Carranza regresa a la Estación Monclova.

La mañana del día 9 de julio el telegrafista Matilde Saldaña Treviño anunció al mayor Rosalío Hernández la llegada de fuerzas federales provenientes de Saltillo, era la tropa de 1740 soldados al mando del coronel Joaquín Mass. Traían una dotación de ametralladoras y cañones suficientes para batir a todo un ejército bien organizado. Don Rosalío Hernández manda un mensaje a don Venustiano Carranza que lo recibe muy temprano el día 9, notificándole la situación. Don Venustiano Carranza ordenó al general Pablo González que a marchas forzadas se adelantara a la Estación Monclova con un batallón de zapadores, llegando a esta estación por la tarde del día 9. Inmediatamente abordó la máquina 733 y los cabuces 35478 y 35413 al mando del valeroso maquinista Donaciano Martínez para ir al puerto de Bocatoche distante 18 kilómetros de la Estación, acompañado de los generales Francisco Murguía y Florentino Sánchez y la poca caballada al mando del general Cesáreo Castro.

Avanzaron inmediatamente hasta Bocatoche, donde se encuentran las bombas del agua que surten a los Ferrocarriles en Estación Monclova, pero desgraciadamente ya el teniente coronel Emilio Salinas y Rosalío Hernández habían salido derrotados por los federales Huertistas del general Joaquín Mass, no habiéndose sabido nunca porque no explotaron las bombas de dinamita que estaban sembradas en el camino y Estación de Bocatoche, para su defensa. El puente en la estación de Bocatoche fue dinamitado, pero no tuvo consecuencias fatales, dejando solo unas abolladuras y grietas en una de las bases del puente.

El general González con los escasos elementos de que disponía, combatió fuertemente en Bocatoche, tratando de recuperarlo, fue rechazado, se sostuvo en Castaños y después en la Estación Fierro, disputando el terreno al enemigo, pero su número era abrumador, calculándose entonces en cerca de tres mil hombres.

El puente de estación Fierro es dinamitado para impedir el paso de los federales, llegando Pablo González a la Estación Monclova por la noche, recogiendo en los cabuces numerosos muertos y heridos. Pablo González ordenó que se preparara todo lo disponible para la defensa de la Estación. Como a las 10 de la mañana comenzaron a llegar lo que venían de Candela, con el Primer Jefe, al pasar por lo que se llama "barrio de España" en las afueras de la Ciudad, ya los federales de Mass estaban repicando las campanas de la parroquia de Monclova y una lluvia de metralla y balas de ametralladora caía sobre todos.

Don Venustiano ordenó que se tomara rumbo a la Estación, pasando por lo que se llama "el pueblo", que es otro barrio de la ciudad, pues había recibido ya correos de general González, notificándole la situación.

Los federales colocaron ametralladoras en la loma de la cruz, que divide a Monclova con el barrio de El Pueblo, embocaban sus fuegos sobre las columnas que venían de Candela.

El 10 de julio por la mañana Joaquín Mass, manda colocar los cañones y ametralladoras en la Loma de la Bartola, dirigiendo su fuego sobre la Estación y el Hotel, varias casas fueron destruidas.

Como a las 12 del día llegaron a la Estación Monclova y frente al Hotel Internacional, que entonces manejaban los chinos, se hallaban don Venustiano y don Jesús rodeados por algunos Jefes y Oficiales y allí se reunió una pequeña columna, pues las tropas que primero habían llegado: Poncho y Samuel Vázquez, Antonio Maldonado, Julio y Jesús Soto y otros, habían salido a reforzar a las del general González, pero este jefe comunicó a don Venustiano que, aunque la plaza estaba perdida, seguiría combatiendo en la Estación, hasta que él se retirara a lugar seguro y entonces el Primer Jefe, viendo lo irremediable, ordenó que se dirigieran a Cuatro Ciénegas, por el camino de Nadadores.

También ordenó, confirmando las disposiciones del general González que salieran los médicos y enfermeras del Hospital de Monclova, en trenes rumbo a Piedras Negras, los que fueron al cuidado del teniente Francisco Vela González, llevando también a los heridos que había en dicho Hospital y a los últimos heridos en el combate que aún estaba en curso.

Don Venustiano Carranza se reúne con el general Pablo González y acuerdan para mayor seguridad del jefe, se dirigiera a Cuatro Ciénegas y la tropa se concentrara en la estación o Hacienda de Hermanas y salieran las máquinas disponibles a Piedras Negras. Mientras don Venustiano Carranza despachaba en el embarcadero de la Estación.

Abandonan la Estación a las 6 de la tarde del día 10 de julio de 1913, después de 12 horas de intensos combates se pierde Monclova y la Estación.

Cita de: Manuel W. González.

Se pierde Monclova. " (...) Aquel infausto 10 de julio en que perdimos nuestra amada ciudad de Monclova cuna y baluarte del Constitucionalismo, (...) resuenan todavía en mis oídos los rugidos de los cañones federales, el incesante traqueteo de las ametralladores y el silbido agudo de las balas. Cuando el General Pablo González con las fuerzas de Murguía y Sánchez Herrera que trajo de Candela llegaron a marchas formadas, el día 9 por la tarde, avanzó inmediatamente hasta Bocatoche (...) pero desgraciadamente ya Emilio Salinas había sido derrotado por los federales "Huertistas" del General Joaquín Mass. (...) Don Venustiano ordenó que tomáramos rumbo a la estación (...) pues había recibido correos del general González notificándole la situación (...). Mientras nosotros avanzábamos (rumbo a cuatro Ciénegas) el general González continuaba combatiendo desesperadamente en Monclova y sus alrededores".

El Ejército Federal rinde parte de la Batalla:

(...) La jornada del 10 de julio ( después de 12 horas de lucha sin interrupción) significa un gran triunfo para las armas del gobierno (...) Bajo el punto de vista militar, hay que observar que en ese hecho de armas, un combate preliminar en Castaño, después de una marcha de 15 kilómetros combatiendo y por último, el combate y asalto final de Monclova y la estación, puntos defendidos por más de tres mil hombres. Con la toma de Monclova (su llamada Capital), base de operaciones y centro de aprovisionamiento, pierde el enemigo la línea troncal del ferrocarril internacional y los ramales del Pánuco y Cuatro Ciénegas, cuya explotación le producía cerca de mil pesos diarios. Moralmente, los rebeldes sufrieron la derrota de sus principales jefes, pues se ha comprobado que a su cabeza estaban Venustiano Carranza y Jesús Carranza, Julio Madero, José María Maytorena, Pablo González, Emilio Salinas y otros cabecillas (...) con todo respeto me permito felicitar al C. Presidente de la República (...) Libertad y Constitución, Monclova, Coah., 11 de julio de 1913. El coronel de Ings. Jefe de la Brigada.. Joaquín Mass, hijo.

Como resultado de la batalla de Monclova el General Mass se hace del control de la ciudad y comienza las labores de fortificación de ésta y se empiezan los preparativos de un fortín en el cerro de la bartola llamado Fortaleza Mass, con nombre en clave "El arca de Noe" el cual serviría para la defensa en la segunda batalla de Monclova el siguiente año.

Para las tropas carrancistas esta batalla supuso perder el cuartel general principal desde donde se realizaban los planes de operaciones y se acumulaban recursos y se reclutaban tropas para el ejército, al perder también supuso un duro golpe a la moral de los soldados los cuales pasaban a ser guerrilleros y combatir sin tantos recursos como en las batallas anteriores.