Abandonan a abuelito en la clínica del IMSS

MONCLOVA., COAH.- Abandonado en las instalaciones de la clínica 7 del IMSS se encuentra el señor Jorge Zapata Cervantes, vecino del municipio de Castaños quien hace un mes fue internado debido a que sufrió un accidente en un rancho donde prestaba sus servicios como velador, el cual le provocó daños en sus cervicales así como en el cráneo, sin embargo sus familiares no acuden al hospital para brindarle el apoyo debido.

Fue una amiga del señor Jorge que solicitó el apoyo de la población y sobre todo del alcalde de Castaños Juan Antonio Garza para que le asigne un lugar en el asilo de ancianos del municipio, toda vez que lo van a dar de alta y no hay quien lo cuide y se encargue de él.

"Él está solo, yo lo ha apoyado durante más de un mes pero ya no puedo porque tengo que trabajar, es injusto que teniendo hermanos, madre y sobrinos lo dejen a su suerte cuando saben que él ya no se puede valer por sí mismo, ya que por el daño en las cervicales no puede caminar, no puede comer ni se puede asear por sí solo".

Mencionaron que aunque trabajo social de la clínica 7 del IMSS ha realizado el llamado a sus familiares en varias ocasiones, estas personas simplemente no han respondido, por lo cual no saben el destino que tendrá el señor Jorge Zapata, toda vez que ya será dado de alta y no cuenta con un lugar digno donde vivir.

"No es justo que lo dejen solito, él quedó mal porque el golpe en la cabeza le provocó fisuras y con ello un daño notable en su movilidad, el médico me dijo que lo van a operar de nuevo, sin embargo ya no pueden tenerlo en el hospital, por lo que es importante que alguien le brinde la atención debida".

La afectada comentó que debido a la operación que le van a realizar, se tiene que someter al señor Jorge a una gran cantidad de estudios, algunos de ellos en la ciudad de Saltillo, razón por lo que requiere hoy más que nunca el apoyo de su familia.