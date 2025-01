Abandonó familia a Yosdi Lizbeth

A sus 28 años, Yosdi Lizbeth Puente enfrenta una situación crítica tras ser abandonada por su familia, lo que la llevó a vivir en las calles y refugiarse del frío en una casa abandonada, lo que prácticamente le costó la vida.

Griselda Galván, amiga de Yosdi, ha levantado la voz para pedir apoyo de la comunidad, tras la situación que presentó la joven, que la mantiene internada en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides".

Señaló que siempre han tratado de ayudarla de una u otra forma, desde que inició con las drogas tras no superar una decepción amorosa, intentando anexarla, llevarla a una clínica, pero ella se alejaba.

Mencionó que a pesar de los intentos por brindarle refugio, Yosdi prefería quedarse sola para no causar problemas, y no ser una carga para ellas.

Yosdi fue hospitalizada con un peso de apenas 40 kilos, deshidratada y mal alimentada, en donde tenía semanas sin comer bien.

Lo que me intriga es cómo la van a dar de alta si su situación es crítica", dijo Griselda, quien ha estado al pendiente de su salud.

Indicó que por desgracia su padre, sus hermanos, y una prima que trabaja como policía, la han abandonado, sin brindarle ningún tipo de apoyo.

"Yo fui a su casa y les dije: "No pueden dejarla morir como un perro, es un ser humano", no pedimos dinero, solo apoyo con cosas básicas como gelatinas, medicamentos o artículos de higiene".

Griselda también enfrentó críticas en redes sociales, pero asegura que solo quienes están cerca de Yosdi conocen la realidad. "La gente habla sin saber, pero todos necesitamos un poco de amor y apoyo".

Actualmente, Yosdi permanece hospitalizada con úlceras gástricas severas, anemia y desnutrición. Se espera que le realicen estudios adicionales para evaluar su estado de salud.

"Ella me dice "mamá, no me dejes morir sola'" No puedo darle la espalda, aunque no sea mi familiar directa. Necesitamos apoyo para ella y su hija", concluyó Griselda, quien a pesar de sus propias dificultades económicas sigue brindándole ayuda.