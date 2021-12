Abarrotan cines por Spider-Man

Luego de mucha espera, fanáticos de Marvel acudieron a los cines locales para ver "Spider-Man No Way Home" y debido a los spoilers de lo que sucedería en la tercera entrega de la saga muchos optaron por no ingresar a sus redes sociales y disfrutar de la película el día del estreno.

Fue el pasado 29 de noviembre cuándo comenzó la preventa para la premier de la película, ante la gran expectativa de los fans de Marvel las aplicaciones de los cines nacionales colapsaron a los pocos minutos de haber iniciado la venta virtual.

Esto género que el día siguiente acudieron a las instalaciones de Cinépolis o Cinemex para adquirir sus boletos sin límite de compra, algunos llegaron desde las 5:00 de la mañana aunque las instalaciones del mall paseo Monclova abrían tres horas después, y ante la enorme fila que se formó el personal del cine nacional decidió comenzar la venta antes de tiempo.

La primera función de estreno fue a las 11 de la mañana, los fanáticos llegaron a las instalaciones vestidos y con máscaras de uno de los personajes qué se convirtieron en favoritos del público, mientras que otros optaron por llevar una camiseta o suéter de Spider-Man.

Debido a que la tercera entrega ya se había estrenado a nivel internacional comenzaron a filtrarse spoilers de lo qué sucedería, por tal motivo algunos cinéfilos prefirieron dar de baja sus cuentas de Facebook o bien no ingresar a sus redes sociales ya que preferían conocer el final desde la sala del cine.