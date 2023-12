Abarrotan hierberías por rituales de fin de año

Monclova, Coah.- Abarrotan Hierberías artículos para rituales de fin de año, amor, salud y dinero es lo que más busca el cliente para iniciar el año 2024.

Este fin de año es habitual hacerse propósitos para el año que entra así como adquirir artículos para rituales que sean efectivos en la prosperidad, abundancia, salud y el amor. En la zona centro de Monclova se ofertan objetos que sus costos oscilan desde los 50 pesos hasta 350 pesos.

Las 12 veladoras que su precio es de 349 pesos consiste en encender el fuego de una vela, como una forma de dar luz a los deseos o plegarias de quien lo práctica. Esta tradición comienza al bendecir 12 velas de distintos colores, representando cada una un mes del año, mismas que habrán de encender el primer día de cada mes.

La oración de Año Nuevo para amor, dinero, trabajo, salud y protección con artículos como sometió y veladoras.

"Oh Padre de bondad, fuente de felicidad y consolación, que nos amas y nos guías siempre, te damos gracias Señor por el año que termina, por las tristezas, pues, aunque no todo ha sido favorable, sabemos que has estado con nosotros, en la luz y en la oscuridad, en la afiliación y en la necesidad, te damos gracias por la salud y la vida, por las bendiciones que nos das a través de tu hijo Jesucristo".

Para la abundancia y el dinero, el billete de dólar tiene un costo de 50 pesos Miami que podrá colocarse en la billetera, este puede simbolizar la prosperidad y la abundancia, lo que puede generar una sensación de confianza y atraer la buena suerte y contener energía positiva.