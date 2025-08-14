Abogado Ovidio Rodríguez logra amparo contra cobro abusivo de Grúas Salas

El abogado Ovidio Emmanuel Rodríguez García informó que un juez federal concedió el amparo 508/2025 a favor de José N., afectado por un cobro excesivo que pretendía realizar la empresa Grúas Salas, la cual exigía 140 mil pesos para devolverle su camioneta.

La unidad fue asegurada en agosto del año pasado por la Fiscalía General de la República y posteriormente liberada. Sin embargo, al acudir a la empresa para recuperarla, el afectado fue notificado de que debía pagar más de 140 mil pesos por concepto de arrastre y pensión, argumentando que la camioneta llevaba más de un año bajo resguardo y que, por tratarse de un delito federal, se aplicaban tarifas especiales de hasta 250 pesos diarios.

El abogado explicó que dichos cobros no están regulados en ninguna ley y que, a su consideración, resultaban ilegales. Por ello, promovió un juicio de amparo que resultó favorable, ordenando que el vehículo sea entregado sin cobro alguno.

Ayer, Rodríguez García fue notificado para acudir al juzgado federal a recoger el oficio con el que podrá retirar la camioneta. "No se hará ningún pago. Si Grúas Salas no entrega la unidad voluntariamente, promoveremos un incumplimiento", advirtió y entonces sí se tendría que hacer uso de la fuerza pública e incluso podrían recibir multas considerables.

El litigante recordó que ya existen antecedentes de multas y sanciones contra esta empresa por situaciones similares, además del exhorto realizado por la Profeco, "Esperamos que esto sirva de experiencia y que se ponga un alto a los abusos", concluyó el abogado.