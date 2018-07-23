Abren becas del SNE una puerta al empleo

El Sistema Nacional del Empleo Región Centro-Desierto trabaja con el programa “Bécate” en donde más de 20 personas fueron capacitadas, becadas y contratadas en una empresa, así lo comentó Edna Miroslava Heredia Alarcón, coordinadora regional.

En días pasados se realizó la clausura del programa de capacitación en programa laboral, para personas que buscan empleo para que adquieran experiencia laboral y los contraten en empresas que están en ese proceso de reclutamiento.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, coordinadora regional.

Fueron 20 personas y de estas se hizo la contratación del 95%, el Servicio Nacional del Empleo otorgó beca económica mensual por 3 mil 600 pesos además de un seguro contra accidentes y lo más importante es la probabilidad de contratación.

“En este programa siempre se tiene mucho éxito, las empresas capacitan a los jóvenes de acuerdo a lo que ellos mismos necesitan”, comentó Edna Heredia.

Fue un mes y medio el que duró el curso, jóvenes de 18 años hasta los 36 aprendieron nuevas funciones y lograron acomodarse dentro de las empresas, más cursos como este se van a realizar, el próximo lunes 23 de julio inicia uno de ellos.

Son tres especialidades de auxiliar administrativo y atención a clientes, la capacitación se imparte dentro de empresas y negocios en proceso de contratación, interesados pueden presentarse en las oficinas del SNE y deben cumplir con requisitos como ser buscadores activos dentro del sistema, con edades de entre 18 y 36 años.