Denuncian incumplimiento de fotógrafo para bodas

Una novia identificada como Abril Montenegro hizo pública una denuncia a través de redes sociales en contra del estudio «Johan Iracheta Fotografía», por un presunto incumplimiento de contrato en la cobertura de su boda y la falta de respuesta para la entrega de material pendiente que ya fue liquidado.

Según la afectada, el paquete contratado estipulaba la presencia del fotógrafo titular durante las etapas clave del evento. No obstante, señaló que en la despedida de soltera y la recepción de la boda se envió a personal del equipo de trabajo en su representación, mientras que durante la preparación previa de los novios ("getting ready") el prestador de servicios registró un retraso y mantuvo apagados los canales de comunicación.

Montenegro relató que, al solicitar una aclaración sobre los inconvenientes presentados, el fotógrafo evitó dar explicaciones formales. Añadió que la calidad final de las fotografías y el video entregados no correspondió con la propuesta inicial convenida entre las partes.

La denunciante precisó que existe un remanente pendiente de fotografías impresas que no han sido entregadas. Tras reiteradas llamadas, mensajes sin respuesta y la eliminación inmediata de comentarios de reclamo en la página oficial de Facebook del negocio, la afectada advirtió que, de persistir la falta de atención, acudirán ante las instancias legales correspondientes.