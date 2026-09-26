Dudas sobre Alonso Ancira en el proceso de rescate de AHMSA

- La posible relación de Alonso Ancira con el proceso para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) genera dudas entre representantes del sector empresarial y trabajadores, aunque hasta el momento no existe evidencia pública que confirme que el empresario esté detrás del actual postor.

Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que existen rumores de que el participante, Arturo Domínguez, en el proceso podría actuar como prestanombres de otra persona, versión que, dijo, también se ha relacionado con Ancira. "Todavía se tiene temor de que Alonso Ancira ande ahí moviendo hilos", expresó Prado, al señalar que la incertidumbre deriva de los antecedentes del proceso y de que en ocasiones anteriores las negociaciones no han concluido conforme a lo esperado.

El dirigente empresarial consideró que la situación debe avanzar bajo la vigilancia de las autoridades y manifestó su expectativa de que el procedimiento llegue a un resultado favorable para la región y los trabajadores. "Yo quisiera, dentro de mí, pensar que va a llegar a un final feliz", comentó.

Prado reconoció que, si existiera alguna intervención de Ancira, tendría que determinarse mediante las investigaciones y mecanismos de vigilancia correspondientes, por lo que evitó afirmar que el empresario esté detrás de la operación.

¿Qué opinan los líderes sindicales sobre el proceso?

En contraste, Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático, consideró poco probable que Ancira esté involucrado directamente en el proceso. "No creo, la verdad, que esté metido en esto", afirmó, al señalar que el origen y destino de los recursos serán vigilados y que el postor deberá cumplir con las condiciones establecidas dentro del procedimiento.

Leija destacó que el postor cuenta con un plazo de 10 días para realizar el depósito de la garantía de seriedad a la que se comprometió ante el juez, por lo que consideró que ese cumplimiento será uno de los primeros elementos para conocer si la operación avanza. El dirigente sindical señaló que todavía existe un camino por recorrer, pues además del actual postor permanecen otras alternativas planteadas para el rescate de AHMSA.

Alternativas para el rescate de AHMSA

Explicó que entre las opciones se encuentra la participación de acreedores garantizados y la posibilidad de integrar un consorcio, aunque primero deberá concretarse el cumplimiento de las condiciones impuestas al postor seleccionado. Leija añadió que, de acuerdo con el procedimiento, otros cinco participantes que alcanzaron a registrarse y no realizaron el depósito correspondiente también podrían tener una oportunidad, por lo que el proceso aún no está definido.