Frontera: Sara Pérez Cantú recibe solicitudes para Protección Civil

El Ayuntamiento de Frontera recibió solicitudes y currículums de personas interesadas en integrarse a Protección Civil, luego de la salida del director y dos elementos de Bomberos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que, por el momento, no se ha definido quién ocupará la Dirección de Protección Civil, debido a que la Contraloría continúa con la investigación correspondiente.

"Todavía no, todavía no, vamos a esperarnos. Estamos en la Contraloría; sigue haciendo su trabajo, su investigación y ya después les avisamos el día que se vaya a dar algún nombramiento", señaló.

Investigación en Protección Civil de Frontera

Respecto a la salida de los dos elementos de Bomberos, la alcaldesa aseguró que la operatividad del departamento no se ha descuidado y que han recibido solicitudes de personas interesadas en incorporarse como voluntarios.

Explicó que recientemente recibió dos currículums de bomberos voluntarios de Saltillo que buscan sumarse a las labores en Frontera, además de solicitudes de personas de la Región Centro.

"Hay mucha gente muy comprometida que les gusta estar como voluntarios, entonces sí, hemos estado reforzando y al pendiente de todos", afirmó.

Nuevos voluntarios se suman a Protección Civil

Pérez Cantú destacó que Protección Civil es un departamento de gran importancia para el municipio, por lo que se mantiene la atención en reforzar al personal mientras concluye el proceso de revisión.