Abriría GIMSA su bolsa de trabajo

Para finales del año 2021 y principios del 2022 el Grupo Industrial Monclova (GIMSA) podría abrir su bolsa de trabajo, esto dependerá si hay cuatro meses seguidos de aumento en la producción, Gerardo Benavides Pape dijo que hay un aumento de 3 por ciento pero se ha mantenido.

El empresario mencionó que ha sido una etapa muy difícil para la empresa debido a la pandemia del Covid-19 y la crisis económica, los mercados apenas están reaccionando a la reactivación económica, pero el tiempo cambiará las cosas.

"El mercado de Estados Unidos que es el más importante está pasando una recuperación, ya hay signos de una recuperación a nivel mundial tal vez no con la rapidez que quisiéramos, pero ya hay algo de movimiento".

Esto podría generar recuperación de la empresa y la apertura de la bolsa de trabajo para finales del año 2021 y principios del 2022, sin embargo, no hay un número estimado y esto dependerá de que la producción sea constante.

"Mientras no veamos una constante de tres a cuatro meses seguidos de aumento en la producción, por desgracia no podemos planear. Si estamos viendo aumentos en la producción, en pedidos y algo que no se había presentado que es una constante en actividad económica en cotizaciones".