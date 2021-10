Abusan de jovencita a bordo de InDriver

Luego de que una jovencita fuera presuntamente secuestrada, drogada y abusada después de abordar un auto que aparentemente pertenecía a la plataforma indriver, la Dirección de transporte aseguró que aunque es responsabilidad de cada persona el elegir en que transporta, la realidad es que estas plataformas trabajan en la ilegalidad y no cuentan con un padrón de prestadores de servicios en donde las autoridades puedan revisar y encontrar a los culpables de hechos tan deplorables como el que le sucedió a la adolescente.

Mario Garza, dijo que como ayuntamiento tienen la obligación de alertar a los ciudadanos sobre estas plataformas ilegales, sin embargo, no pueden intervenir en las decisiones de cada usuario, pues son ellos quienes saben si confiar o no en este tipo de plataformas que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con los datos reales de los prestadores de servicio.

Mencionó que Fiscalía ya tiene conocimiento del caso, por lo que a la dirección de transporte le corresponde incrementar las revisiones de detección de este tipo de autos que prestan sus servicios sin ninguna regulación, incluso aseguró que en ocasiones los datos del conductor así como su imagen física, no coinciden con quien llega a los domicilios a recoger a los clientes lo que es ya una señal de alerta.

Catalogó la situación de la jovencita como muy desagradable, ya que debido a estas plataformas que operan en la ilegalidad encubiertas por los mismos clientes, no se puede sacarlos de circulación, pero si se incrementan las revisiones en las que a ultimas fechas se ha detenido a cuatro autos que eran utilizados para este fin.

"Hombres y mujeres pueden estar expuestos a casos como este, por eso invitamos a los ciudadanos a que siempre elijan taxistas cuyas unidades cuenten con los datos reales, así como la identificación, antidoping del conductor y todo lo necesario para que el viaje sea seguro".