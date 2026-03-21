Vuelca troca al brincar camellón en avenida Sidermex; hay 3 lesionados

MONCLOVA, COAH. — Un aparatoso accidente vial paralizó la circulación la mañana de este sábado sobre la avenida Sidermex, luego de que una conductora perdiera el control de su camioneta, invadiera el carril contrario y terminara volcada tras impactarse contra otro vehículo.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, en el entronque con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, con dirección hacia el municipio de Castaños.

De acuerdo con los primeros reportes, Edith Barrera conducía una Jeep Grand Cherokee en color blanco en dirección al oriente cuando, por causas aún no precisadas, perdió el control de la unidad, brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En su descontrolada trayectoria, la camioneta se estrelló contra una Chevrolet Tracker azul, conducida por María Urrubiates, que circulaba en sentido opuesto. Tras el impacto, la Jeep prácticamente utilizó el vehículo como rampa, elevándose y terminando volcada en medio de la arteria con severos daños.

La escena generó alarma entre automovilistas y testigos, quienes reportaron de inmediato al Sistema Estatal de Emergencias, al señalar que los ocupantes de la camioneta se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos.

Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para brindar auxilio.

Sin embargo, antes de ser rescatada por los cuerpos de emergencia, la conductora fue auxiliada por su acompañante, Antonio Martínez, quien logró sacarla del vehículo, mientras que otra persona la trasladó en un vehículo particular al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Acciones de emergencia y consecuencias

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron en el sitio tanto al acompañante como a la conductora de la Tracker, quienes presentaban golpes, aunque ninguno de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que la circulación se vio severamente afectada, por lo que se habilitó un paso alterno por un estacionamiento cercano.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que una grúa se encargó de retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad.