Muere adulto mayor tras accidente laboral en ejido de Arteaga

ARTEAGA, COAH. — Un hombre de aproximadamente 65 años perdió la vida la mañana de este sábado, luego de sufrir un accidente laboral en el ejido Jame, del municipio de Arteaga, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en las inmediaciones de una vía sin nombre. Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias tras señalar que al adulto mayor le había caído encima un tronco, dejándolo gravemente herido.

Hasta el momento, se dio a conocer que el fallecido fue identificado como Hermenegildo Martínez.

Paramédicos fueron canalizados al sitio junto con elementos de Seguridad Pública; sin embargo, al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la víctima se encontraba inconsciente desde el momento del accidente.

El accidente laboral en el ejido Jame

Autoridades municipales acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, el cual fue catalogado como un accidente laboral.