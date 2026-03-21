Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Saltillo

SALTILLO, COAH. — Autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas activaron un reporte de búsqueda para localizar a la adolescente Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años de edad, quien fue reportada como no localizada el pasado 20 de marzo de 2026 en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, la menor salió de su escuela como lo hacía de manera habitual; sin embargo, no se encontró con sus padres, lo que encendió las alertas entre sus familiares. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

La dependencia detalló que Natali Camila mide aproximadamente 1.60 metros, pesa cerca de 74 kilogramos, tiene el cabello rojizo y una complexión robusta, características que podrían facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Asimismo, se informó que al momento de su desaparición vestía un pants color gris con rayas azules y blancas, así como una camisa en tono azul rey.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía hizo un llamado urgente a la población para colaborar en la localización de la menor, destacando que cualquier dato puede ser clave para dar con su paradero y garantizar su seguridad.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono (844) 438 07 00, correspondiente a la Fiscalía. Autoridades reiteraron que la participación ciudadana es fundamental en este tipo de casos.