Carlos Villarreal realiza 438 acciones de limpieza en Monclova

Monclova, Coahuila.- Durante la última semana, el Gobierno Municipal de Monclova realizó 438 acciones de limpieza, bacheo y alumbrado en distintos sectores de la ciudad, informó el alcalde Carlos Villarreal, como parte de la estrategia para mejorar los servicios públicos y mantener espacios urbanos en mejores condiciones.

El edil señaló que estas labores forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura urbana, conservar los espacios públicos y ofrecer servicios más eficientes que contribuyan a elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

A través del programa "Monclova Limpio y con Valor", cuadrillas municipales efectuaron labores de limpieza en áreas verdes, lotes baldíos, plazas y vialidades, además de un operativo de descacharrización en las colonias Cañada Norte y Cañada Sur, donde se recolectaron 2.2 toneladas de residuos voluminosos y cacharros.

En materia de alumbrado público se realizaron 102 acciones, entre ellas la instalación de 85 luminarias LED, mantenimiento de 11 circuitos eléctricos, atención a dos sectores incluidos en el censo anual de la Comisión Federal de Electricidad y trabajos de iluminación en cuatro instituciones educativas.

Por su parte, el Departamento de Bacheo ejecutó 336 acciones, que incluyeron la reparación de 298 baches, 35 intervenciones derivadas de trabajos de SIMAS y la rehabilitación de un bordo, atendiendo una superficie superior a mil metros cuadrados en diversas colonias y vialidades del municipio.

Carlos Villarreal destacó que mantener una ciudad limpia, iluminada, segura y con vialidades en mejores condiciones requiere trabajo permanente y atención constante a las necesidades de la población. "Seguimos atendiendo los reportes y trabajando todos los días para que Monclova tenga mejores calles, espacios públicos y servicios municipales cada vez más eficientes. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con acciones que se reflejan en la vida diaria de las familias monclovenses", expresó.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar a Monclova como una ciudad más limpia, ordenada y competitiva.