Monclova celebra la Marcha del Orgullo LGBT+: Inclusión y diversidad

En un ambiente festivo, armónico y de respeto, decenas de personas participaron este sábado en la novena edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Monclova, reafirmando el llamado a la inclusión, la igualdad de derechos y la construcción de espacios seguros para la diversidad sexual.

El contingente partió desde el Teatro de la Ciudad a las 16:00 horas y recorrió diversas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Magisterio, donde se desarrolló un programa artístico y cultural para celebrar el Pride.

Familias, integrantes de la comunidad LGBT+, aliados, colectivos, empresas y ciudadanos se sumaron a la caminata, que transcurrió de manera pacífica y con un ambiente de convivencia.

Al término del recorrido, los asistentes disfrutaron de diversas actividades, entre ellas presentaciones de artistas locales, espectáculos de drag queens, música y dinámicas de convivencia, con el propósito de fortalecer la visibilidad y promover el respeto hacia todas las personas.

Durante los mensajes dirigidos a los presentes, integrantes del Comité Organizador recordaron que el objetivo de la marcha es impulsar una ciudad más humana e incluyente, donde los derechos sean garantizados para todas las personas sin distinción.

Asimismo, destacaron que a lo largo de nueve años este movimiento ha contribuido a que más personas vivan abiertamente su identidad y orientación sexual, además de generar mayor participación de empresas, instituciones y aliados comprometidos con la inclusión.

No obstante, señalaron que aún persisten actos de discriminación y prejuicios tanto en Monclova como en otras regiones del país, por lo que consideraron necesario continuar promoviendo el respeto, la igualdad y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT+.