Aceptan maltrato por miedo a denunciar

En lo que va del año, son 25 casos de mujeres violentadas que solicitan orientación legal en el área de la Instancia de la Mujer, quienes se reúsan a interponer una denuncia contra su pareja.

La titular de Instancia de la Mujer Liz Felán, señaló que sí existen muchos casos de mujeres violentadas que prefieren no denunciar para no tener más problemas con su pareja.

“Se les explica que si no hay denuncia, no hay delito qué perseguir, toda vez que hay muchos casos que no son denunciados o no se hacen públicos”, explicó.

Precisó que la violencia siempre va de menos a más y no se puede estar viviendo una situación con la esperanza de que las cosas cambiarán por sí solas.

Cuando se presentan situaciones en las que las mujeres acuden a esta instancia solo para platicar, se canaliza con la psicóloga a fin de no presionar a la mujer y permitir que por voluntad propia interpongan su denuncia.

Aún cuando no detalló el número exacto de mujeres en esta situación, aseguró que de las 25 atenciones que se han otorgado en su mayoría corresponden al caso de violencia física y que no han denunciado por miedo a estar solas o por dependencia económica.

“También existen los casos que se atienden directamente en las brigadas que se dan en las colonias, los cuales también son canalizados al Centro de Empoderamiento por parte de la psicóloga y ahí las atienden”, finalizó.

“Se les explica qué si no hay denuncia, no hay delito qué perseguir, toda vez que hay muchos casos que no son denunciados o no se hacen públicos”

“También existen los casos que se atienden directamente en las brigadas que se dan en las colonias los cuales también son canalizados al Centro de Empoderamiento por parte de la psicóloga y ahí las atienden