Aclara Quintero: "no son 20 mdp"

Coahuila

Asegura que eran 7.4 mdp del fondo de prohuelga y se recuperaron algunos recursos durante la auditoría.

Patricio Quintero negó que se les esté imputando por la cantidad de 20 millones de pesos.

El ex Secretario General de la Sección 288 negó que sea cerca de 20 millones de pesos el faltante de la tesorería sindical, la imputación es por 7.4 millones del fondo de prohuelga, lo cual incluso se tendría que revisar, ya que se ha recuperado parte de esto con el pago de los préstamos que se realizaron a trabajadores.

Patricio Quintero, dijo que esta situación le ha generado un impacto en el aspecto anímico, emocional y económico, y reiteró que en ningún momento tomó dinero de los trabajadores y está dispuesto a que se le investigue.

"No hubo ningún robo, ni enriquecimiento ilícito, no he incrementado mi patrimonio desde que entre al sindicato, al contrario estoy peor".

Señaló que es falso que se les esté juzgando por el desfalco de 20 millones de pesos, como trascendió tras la audiencia de vista que se dio el pasado lunes, sino que la imputación que se realizó en contra de los ex funcionarios es por 7.4 millones de pesos, que corresponden al Fondo de Prohuelga.

Los 20 millones que se mencionaron durante la audiencia, corresponde a movimientos que se realizaron en tesorería, pero que están comprobados.

En cuanto al Fondo de Prohuelga, dijo que este también falta comprobar, porque de este se recuperaron cerca de 2 millones de pesos durante el 2020, con el pago de préstamos de los trabajadores, por lo que la cifra es menor.

Y es que comentó que de este fondo se otorgó préstamos a obreros, así como funcionarios y ex funcionarios de la Sección 288, que debieron reintegrar ese dinero a las arcas sindicales y recuperarlo.

"Andaban más de 2 millones de pesos prestados, que esos se debieron recuperar en un año, ya se había recuperado una cantidad cuando pagamos (la prohuelga en 2020), pero faltaba una cantidad pendiente, había gente con sumas considerables, entre ellos funcionarios y ex funcionarios" indicó.