Activan código rojo en simulacro

La tarde de este viernes se activó el código rojo en Monclova y otros municipios, debido a distintos actos de violencia que movilizaron las corporaciones de los tres niveles de gobierno, todo se trató de un simulacro.

El primer reporte que movilizó a los elementos de seguridad fue por un robo a negocio con violencia en la carretera 30, colonia: no específica, en el municipio de Nadadores como referencia se mencionó que era a la altura del león, el segundo caso se trató de un lesionado por proyectil de arma de fuego, en el bulevar Francisco I. Madero en la colonia Roma en Monclova.

El tercer caso fue una detonación de arma de fuego en la Avenida de la Revolución Mexicana en la colonia Miguel Hidalgo con bulevar San José y por último un robo a negocio con violencia en Avenida Sidermex con Libramiento Carlos Salinas en la colonia: Carlos Salinas de Gortari.

Fueron cuarto reportes que se atendieron en diferentes momentos por todas las corporaciones, parte de los objetivos es crear anillos de seguridad para una respuesta de reacción inmediata, hay grupos que se abocan a tempos de reacción y que tienen capacidad de respuesta mayor a cualquier otra para enfrentar cualquier riesgo que se pueda presentar en la Región.

"Lo que acaban de presenciar son ejercicios, es importante renovar, estas acciones se deriva como punto de acuerdo en mesas de coordinación operativa, el tema es estar listos para los tiempos de respuestas", señaló el delegado.

Dijo que no hay situación de riesgo que considerar en la ciudad, todo se realizó con la debida precaución para no alertar a la sociedad, para no ocasionar un accidente.

Midieron tiempos de respuesta mismos que se encuentran dentro de los parámetros, un ejercicio para mejorar día con día en caso de que se presente situación de riesgo.

Participaron elementos de PAR, PEC, PCC, GATEM, Guardia Nacional de Seguridad Carretera, Guardia Nacional Operativa, Agencia de Investigación Criminal) del Estado (FGEC), Agencia Federal de Investigaciones, 105 Batallón de Infantería, Mandos Coordinados Municipales y Policía Municipal de Frontera.