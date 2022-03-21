Activará economía el tianguis agropecuario

Con el propósito de incentivar la economía de las comunidades rurales, los días 02 y 03 de abril, se llevará a cabo el “Tianguis Agropecuario 2022”, donde participaran productores y ejidatarios de las comunidades rurales de Monclova y del resto de la Región Centro.

El organizador de este evento, el director de Fomento Agropecuario, Rafael González Ortiz, dijo que la última edición de este tianguis fue en el 2019, donde los productores y ejidatarios concretaron buenas ventas de los productos que ellos mismos elaboran, como quesos y la venta de ganado mayor y menor.

Vacas, caballos, chivas, borregos, cerdos y gallinas, son algunos de los animales que engloban ambas categorías de ganado; también se ofrecen maquinaria e implementos para la agricultura, como son tractores y arados, así como herramientas propias de las actividades rurales y venta de semillas.

Rafael González, indicó que a pesar del éxito que obtuvo el tianguis agropecuario en el 2019, en el 2020 y 2021, debió suspenderse por causas de la pandemia, problema de salud que aunado al recorte presupuestal por parte de la federación para las comunidades rurales, complicó la situación económica de las familias del campo, siendo el Tianguis Agropecuario, una oportunidad para allegarse recursos.

Por esa razón, el funcionario rural hizo la invitación a todos los ciudadanos de la región, para que asistan a divertirse a este tianguis, que tendrá un ambiente familiar, donde habrá grupos musicales, rodeos y una variada gastronomía, donde podrán disfrutar de guisos, carne asada, gorditas y todos los platillos típicos del ambiente campirano, además de los dulces artesanales, como son los conos leche, entre muchos otros.