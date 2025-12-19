La Iglesia de Jesucristo en Monclova realiza actividades comunitarias

Como parte de la campaña global "Ilumina el Mundo", impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, durante el mes de diciembre se llevan a cabo diversas actividades comunitarias en los municipios de Monclova y Frontera, enfocadas en el servicio social, la solidaridad y el apoyo directo a sectores vulnerables.

Integrantes de la Estaca Monclova han participado activamente en labores altruistas, entre las que destacan la entrega de alimentos a familiares de pacientes hospitalizados en distintas clínicas, apoyos a la Casa del Peregrino, jornadas de limpieza en escuelas y plazas públicas, así como presentaciones musicales con cantos navideños bajo el nombre "Voces que Iluminan".

Estas acciones forman parte de una campaña de alcance internacional que busca reforzar la participación ciudadana y el compromiso comunitario de los miembros de la Iglesia, promoviendo valores de empatía, servicio y ayuda al prójimo durante la temporada decembrina.

El programa contempla actividades de apoyo social mediante la donación de alimentos y artículos básicos a instituciones que atienden a personas en situación vulnerable en la región Centro de Coahuila.

De acuerdo con el calendario establecido, el pasado martes 16 de diciembre se realizó la entrega de cajas con alimentos no perecederos y artículos de higiene personal a la Casa del Peregrino de Monclova.

Los donativos fueron recolectados previamente por los propios miembros de la Iglesia, quienes participaron de manera voluntaria en esta iniciativa solidaria, con el objetivo de atender necesidades básicas de personas en tránsito o sin recursos, reafirmando así el espíritu de servicio que distingue a la campaña "Ilumina el Mundo".