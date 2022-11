Acuden 6 a manifestación ante el INE

Militantes de MORENA se sumaron a la manifestación a favor de la Reforma Electoral, por lo que se manifestaron de manera pacífica el día de ayer, al exterior de la 03 Junta Distrital del INE en Monclova.

Al no poder acudir a la marcha en la Ciudad de México, la cual estuvo encabezada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador algunos militantes de MORENA, decidieron manifestarse por algunos minutos fuera de las oficinas del INE.

Guadalupe Noriega informó que la mayor parte de la militancia y simpatizantes del partido acudieron a la ciudad de México en respuesta a la convocatoria que se hizo, y donde se les apoyó con el traslado.

Señaló que hubo algunos que por cuestión de salud no pudieron acudir, no quisieron dejar pasar la ocasión para manifestarse en apoyo de la reforma electoral ante la inconformidad que existe con el INE.

"No quisimos dejar pasar la oportunidad, no pudimos ir a México, pero por lo menos se realiza este acto para señalar al INE como un organismo que no cumple las expectativas como el órgano electoral, que es el árbitro, de que realmente actúe de manera imparcial, independiente, ya que desde hace tiempo está influenciado por los partidos políticos y principalmente por lo que organizaron la marcha el 13 de noviembre".

Mencionó que es necesario que los Diputados Federales impulsen y apoyen una Reforma Electoral y que los Consejeros y Magistrados Electorales del INE y el Tribunal Electoral, sean electos por un voto ciudadano, y no se obedezcan a las cuotas de los partidos que hacen posible la conformación del INE.