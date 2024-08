Acusa a clínica por despido injustificado.

La ex sub administradora de la Clínica Hospital del Magisterio Sección 38, denunció públicamente difamación y despido injusto por parte de sus autoridades.

En un comunicado, Colín López expresó su tristeza y decepción por la decisión súbita de removerla de su cargo sin investigación previa ni derecho de réplica. Afirmó que se le señaló sin pruebas y que su despido fue una medida para tener un chivo expiatorio.

La ex sub administradora destacó que cumplió su tarea con esfuerzo, responsabilidad y empatía, y que siempre mantuvo el servicio médico y no se quebrantó la ley. Sin embargo, aseguró que sus autoridades tergiversaron su amabilidad y educación hacia los demás.

Colín López agradeció la oportunidad de haber trabajado en la clínica y expresó su esperanza de que la institución mejore en todos sus sentidos. Su caso ha generado preocupación entre los trabajadores y usuarios de la clínica, quienes esperan una pronta resolución a esta situación.

Cabe recordar que desde hace algunas semanas el paro laboral persiste en la clínica del magisterio, y no se les ha brindado una solución inmediata, mientras tanto retiraron las pancartas que tenían al exterior por miedo a represalias como la ocurrida a la maestra Colín.