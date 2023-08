Acusan a Cruz Roja de negarle atención

De nada sirve donar a la Cruz Roja si no te brindan la atención que como pacientes requerimos dijo Diana Salazar, abuela de una pequeña niña de 10 años quien tras sufrir un accidente en su hogar que le provocó una inflamación en la frente, fue llevada a la "benemérita institución" donde tan solo por ser niña, le fue negada la atención, asegurando que el médico de turno no es pediatra, por lo que no le brindó la atención.

Los familiares de la menor mencionaron que la niña se tropezó con una crayola tirada en el piso de su casa cuando se disponía a ir al sanitario, por lo que se golpeó fuertemente la cabeza contra el piso, inflamándose la frente de forma inmediata, por lo que buscaron la atención de un médico para que la revisara y le diera la orden para una radiografía sin embargo en el lugar se negaron a atenderla.

Llegamos minutos antes de las 2:00 de la madrugada del martes y le pedimos a la enfermera que está en la puerta de ingreso que nos diera el pase con el médico para que viera a la niña, pero ella nos respondió que le iba a preguntar porque al doctor no atendía niños.

Mencionó que ante la negativa, su hija y su yerno le pidieron a la recepcionista que hablara con el galeno para que por lo menos le diera la primera atención a la niña y les proporcionara una orden para hacerle una radiografía sin embargo el médico ni siquiera salió a verla y la enfermera se negó a darles el acceso al consultorio.

"Estoy muy molesta por que como médicos deben ser éticos, nada le costaba atender a la niña, sabemos que durante la atención nocturna no hay especialistas pero por lo menos pudo ver a mi nieta para descartar cualquier problema, sin embargo no quiso, lo cual habla muy mal de la atención que brindan a los pacientes".

Molesta la abuela de la menor aseguró que antes que su nieta, había otra menor de edad quien padecía presión alta y ni por eso se le brindó la atención.

"Ante la negativa nos llevamos a mi nieta al IMSS donde nos la dejaron en observación por traer una vena de la frente inflamada, estoy muy molesta por esta situación por que como médicos deben ver por el paciente y después apegarse a reglas que van en contra de la protección de la vida de las personas".