Acusan a Directora de pedir doble cuota

Padres de familia denunciaron a la directora de la escuela primaria Niños Héroes ubicada en la colonia Progreso, quien está exigiendo cuotas por cada niño y no por cada padre de familia, al quejarse, la directora respondió: "Si no pueden pagar, cámbienlos de escuela".

Señalan que Dora Elia siempre ha exigido cuota por niño y no por papá y aunque han tratado de dialogar con ella desde el año pasado, no han podido hacerle ver la situación. Los papás que tienen a dos o tres hijos en la institución educativa, no pueden dar todo el monto que les pide.

"Esto de la cuota por niño lo puso ella, no la mesa directiva y dijo que si no podíamos pagar que mejor cambiáramos a los niños de la escuela, porque de lo contrario no entregaría la lista de la materia", señala la denuncia en redes sociales.

Así mismo, nunca les ha dado un informe sobre en qué se gasta el dinero de las cuotas y el plantel tiene diversas necesidades, así que no creen que el dinero recaudado de cada año lo esté usando en la escuela primaria.

"Creo que no es justo porque se supone que la cuota es por el padre de familia, según te hace firmar un papel que dice que es una cuota voluntaria, pero de voluntaria no tiene nada".

Al tratar de entrevistar a la directora, mencionó a este medio de comunicación que no tenía permitido hablar ni dar declaraciones de ningún tipo, sino que es el director regional de Servicios Educativos el que tendrá que hablar sobre el tema.