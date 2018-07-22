Adela Espinoza Villegas, titular de la Profeco Monclova.

Durante el fin de semana la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la alerta sanitaria de los medicamentos que contienen Valsartán como uno de sus ingredientes, ordenando que se retiren del mercado todos los productos que tienen este componente.

El Valsartán se encuentra presente en los medicamentos que se utilizan para tratamiento de insuficiencia cardíaca o como antihipertensivo, y dentro de los medicamentos que fueron detectados que lo contienen está el Diovalte, Vapispre, Avalraam, Menfhipress, Vesalver y Vagsar.

De acuerdo a la información que se otorgó, se presentó un problema en la realización del producto que proviene de un proveedor chino y se desconocen los efectos que podría traer en la salud de la gente.

Es por eso que se revisan las farmacias y almacenes para inmovilizar el producto y retirarlo de los establecimientos, así como se recomienda a los médicos que busquen medicamentos alternos, para evitar problemas en los pacientes.

De la misma manera se pide a la población que haya adquirido y consumido alguno de estos medicamentos lo informe a las autoridades de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud inició el retiro de por lo menos seis medicamentos del mercado que contienen Valsartán, esto debido a un reporte que se dio a nivel internacional por defectos en la materia prima que se utiliza para su elaboración, que podría traer complicaciones en las personas que las consuman.