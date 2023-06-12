Adolescentes los más vulnerables

Ante comportamientos extraños de los adolescentes, que den signos de depresión, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), alertó a los padres de familia a buscar ayuda para evitar más suicidios de menores de edad

Hace varios días un adolescente se quitó la vida en el patio su casa ubicada en el municipio de Frontera, conmocionado a su familia, amigos y vecinos. Este tipo de lamentables incidentes sigue preocupando a la sociedad como a todos los actores sociales que pudieran haber ayudado al jovencito a salir adelante.

Al respecto la subprocuradora regional de la Pronnif, Martha Herrera, externo que como parte de las prácticas de prevención tienen las pláticas en los planteles educativos para que los maestros y papás sean la plataforma para detectar los problemas en los alumnos.

"Que no tengan miedo cuando vean un comportamiento extraño, hay que acercarse y pedir ayuda ante las instancias y que en su momento dio la Pronnif. Tratamos el tema de vulneraciones y ser víctimas de un delito, con todo el gusto los apoyamos y canalizamos".

Señaló que lamentable te no es tan común que los padres de familia se acerquen a Pronnif, ya que mucho siguen teniendo temor de que la instancia les quite a sus hijos, por lo que los instó a confiar en ellos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que estos no sean vulnerados.

"Nuestro objetivo es que las familias vivan en un entorno seguro y respetarles sus derechos, si ven que sus hijos están presentando cambios como estar retraídos, serios o etapas irritables, no duden en acudir".