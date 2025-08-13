Investigaciones en curso por fallecimiento en cirugía estética

SALTILLO, Coahuila.– Una joven de 25 años, identificada como Jaqueline Flores y originaria de Saltillo, perdió la vida luego de someterse a un procedimiento de liposucción en una clínica de la colonia Obispado, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Hidalgo #2532, donde, durante la intervención quirúrgica, se presentaron complicaciones que comprometieron su salud.

Ante la emergencia, el personal trasladó a la paciente de inmediato al Hospital Universitario; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con versiones de familiares difundidas en redes sociales, la cirugía habría sido adquirida a través de un esquema de "tanda" ofrecido por la página Cirugías Estéticas Toque Divino, la cual se publicita en internet como facilitadora de este tipo de procedimientos.

En sus publicaciones, la empresa compartió imágenes de Jaqueline recibiendo un supuesto "kit" previo a la operación, junto con un mensaje de felicitación por someterse a la intervención.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales de la página y del médico señalado como responsable de la cirugía, identificado como Sergio González, se llenaron de comentarios negativos que cuestionan el profesionalismo y seguridad de este tipo de prácticas. En respuesta, el presunto cirujano habría cerrado todos sus perfiles públicos.

Las autoridades de Nuevo León mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades legales. Se espera que en las próximas horas se ofrezca información oficial sobre el caso.