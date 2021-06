Advierten ´riesgo´ de no vacunarse

Coahuila

No solo es un tema de salud pública, es un riesgo para la comunidad.

Pocas personas asistieron a la vacunación de 40 a 49 años de edad en Monclova.

El 20 por ciento de la población en la región centro ha rechazado ser vacunada contra el Covid-19, argumentan que es por motivos personales, religiosos, de salud y otros simplemente no quieren por temor a reacciones que pueda ocasionarles el biológico, dio a conocer la Jurisdicción Sanitaria 04.

El titular Faustino Aguilar Arocha indicó que la vacunación como otros procedimientos son voluntarios y se respeta cuando las personas no quieren participar en el esquema de vacunación nacional, sin embargo, cada quien es responsable de su entorno en caso de tener Covid-19 y contagiar a otros.

"Es un riesgo para la persona como para su familia el no aceptar la vacuna, en la jurisdicción un 20 por ciento de la población total no quiere la vacuna, los motivos que dan son religiosos, personales, de salud o porque simple y sencillamente no quieren vacunarse".

Dentro de los bloques que ya se han vacunado en la región, los que menos han asistido son los de 40 a 49 años de edad, donde el primer día casi no se completaban las 2 mil dosis en cada punto de vacunación, de igual forma asistieron pocos los siguientes días.

Señaló, la prueba que la vacuna funciona se puede comprobar luego del muestreo que se hizo a 25 docentes, a quienes se les aplicó la dosis de CanSino que tiene un 65 por ciento de efectividad, con mayor razón la dosis de Pfizer tendrá mayor inmunidad.