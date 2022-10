Advierten sobre TVT en perros

Mantener en la calle a las mascotas, (perros en esta caso), pude ser causa de que contraigan el Tumor Venéreo Transmisible (TVT) que se presenta generalmente en la mucosa de los genitales, este se trasmite durante el coito, y el tratamiento para atenderlo es caro, en algunas ocasiones no se puede salvar a la mascota por lo que es necesario dormirlos, porque el final es desagradable.

Martín Gómez, director del departamento de Cuidado y Control Animal, dijo que esta problemática existe en Monclova, y hay antecedentes de perros que han sido contagiados con el TVT, por lo que recomendó a los propietarios, tomar acciones preventivas para evitarlo.

Estas medidas son: no dejar que sus mascotas estén en las calles y esterilizarlos, de esa forma se evitaran el contagio y las molestias que representa para el dueño, que tendrá que hacer frente al problema de salud de su mascota, a la que deberá aplicar quimios, (que no son baratas) entre otros tratamientos.

"Muchas veces no es posible salvarlos, porque el tumor se ha desarrollado demasiado, y los malestares y dolores que esto provoca a las mascotas, hace que se tengan que pasar por momentos difíciles y desagradables, obligando prácticamente al propietario de tomar la decisión, de dormirlo", dijo.

Agregó que en estos casos, el municipio apoya con la aplicación de las quimios, y aunque se tiene el contacto con el proveedor para conseguirlas a precio bajo, aun así, resultara caro, "Mucha gente no tendrá el dinero para llevar a cabo este tratamiento y no se podrá salvar a la mascota", dijo que lo más sano es no mantenerlos en la calle y esterilizarlos.