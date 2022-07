Afecta bloqueo a10 mil usuarios

Cerca de 10 mil usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento en Monclova y Frontera, se están viendo afectados por baja presión del agua, debido a que el personal no ha podido salir a realizar el ajuste de las válvulas, debido al bloqueo que se mantiene en sus instalaciones.

A tras días de que inició el movimiento por parte de los ejidatarios de Pozuelos de Arriba, se comienzan a registrar algunos problemas en el abasto de agua en diferentes sectores, así lo indicó el Subgerente del Área de Operaciones de la dependencia.

Ricardo Vázquez Falcón, señaló que se registran baja presión en algunos sectores, debido a que no se ha podido cambiar algunas válvulas, las cuales requieren mantenimiento, por falta de mano de obra.

Algunas de las válvulas presentan fallas, o se encuentran medio abiertas o medio cerradas, lo que ocasiona un problema en la presión con la que llega el agua a las colonias.

Informó que algunos de los reportes que se tienen es el de la colonia Obrera Sur tercer sector, en donde se registra la falla de una válvula, así como una línea obstruida en Estancias de San Juan Bautista, lo que ocasiona que llegue agua con baja presión.

Comentó que en lo que va de esta semana se han dejado de atender cerca de 250 reportes de la ciudadanía, debido a que no cuentan con las unidades y el equipo para atender el tema de las fugas, el tema de las válvulas y problemas de drenaje.

Recordó que los problemas de las líneas se siguen presentando y seguirán acumulando, pero no cuentan con el equipo para atenderlas, sin embargo señaló que una vez que se les permita regresar a trabajar, darán atención a estos reportes.

El bloqueo que se mantiene en las instalaciones de SIMAS ocasiona el retraso en el abasto de agua en las colonias, por lo que se presentan caso de colonias a las que les toca el suministro de agua, pero no les llega, y otras que no les toca y tienen, pero esto se debe a que no se han cambiado las válvulas.

Comentó que entre las dos ciudades, Monclova y Frontera, son cerca de 10 mil usuarios los que están viendo afectados por la baja presión y alguna acción que se requiere para dar el servicio, como son fugas de agua, drenaje y distribución de agua.

Así mismo se han presentado problemas en los cajeros automáticos, los cuales requieren de un mantenimiento diario, pero debido al bloqueo, no se les ha podido dar, por lo que la gente no ha podido realizar su pago, lo que genera molestia entre los usuarios.