Afirma Leija son titulares del contrato

El Secretario General del Sindicato Democrático, señaló que el rechazo del emplazamiento a huelga en contra de Altos Hornos de México se debió a la falta de información por parte del Tribunal Laboral, pero ya se envió la documentación que los acredita como los titulares del Contrato Colectivo.

Luego de que el día de ayer trascendió la información de que el emplazamiento a huelga que presentó el Sindicato Democrático presentó para las Sección 147 y 288 fue rechazado, Ismael Leija Escalante señaló que se está atendiendo las observaciones presentadas por la autoridad laboral.

Señaló que en la publicación se establece que no se aprobó el emplazamiento porque no se acreditó la personalidad como titularidad, lo cual se debió a que el Tribunal Laboral no está enterado de la última sentencia.

Es por ello que se envió la información con la última sentencia y la documentación con la que se acredita al sindicato como los titulares.

Indicó que se está subsanando las observaciones, con lo confían se acepte la representación y el emplazamiento a huelga.

Señaló que en caso de que el Tribunal Federal no acepte los documentos que presentaron, se buscarán otros recursos legales, en donde incluso se podría solicitar un amparo, ante el desconocimiento de la autoridad laboral.

Indicó que lo importante es que el emplazamiento se metió en tiempo y forma, con lo que se busca garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores de ambas plantas, ante el panorama de la quiebra.