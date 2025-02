Afirman hay intentos de ´chatarrear´ AHMSA

Durante la asamblea del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, advirtieron sobre la entrada de una compañía a las instalaciones de la empresa con el objetivo de "chatarrear" los bienes.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo, expresó que la información que han recibido señala que una empresa entrará en los próximos días a AHMSA a realizar el desmantelamiento de equipos y activos.

"Nos han informado que las minas ya están siendo ´chatarreadas´, que ya sacaron materiales de ellas, lo cual no hemos podido confirmar de manera oficial. También recibimos información de que la próxima semana entrará una empresa a ´chatarrear´ más bienes de AHMSA. Esto, definitivamente, no lo vamos a permitir. Ya hemos visto cómo la empresa ha sido saqueada durante el proceso del concurso mercantil, en donde se vendieron bienes que beneficiaron a unos cuantos, pero a los trabajadores no nos llegó ni un cinco de todo lo que se recabó", señaló.

Hizo énfasis en que este posible desmantelamiento es una acción más que no permitirán que ocurra. Señaló que, si la compañía entra a "chatarrear" los bienes, el colectivo se opondrá rotundamente, ya que consideran que esas ganancias, provenientes de la venta de bienes, deben ser utilizadas de manera prioritaria para el pago de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos.

Añadió que la información que han recibido sobre este nuevo intento de saqueo es incompleta y no se han dado detalles sobre la empresa en cuestión, pero se comprometió a seguir vigilantes y alertas para evitar que esta situación se materialice.

"Lo que se saque de aquí debe ser utilizado para lo que se debe: para los trabajadores que hemos sufrido la falta de pago, las injusticias y la traición de la empresa. No vamos a permitir que AHMSA siga siendo saqueada y que los trabajadores sigan siendo los últimos en recibir lo que les corresponde", enfatizó.