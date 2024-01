Afirman hubo daños en la 147

El Secretario General de la Sección 147 señaló que se registraron daños en las instalaciones del Comité Local luego de la irrupción de un grupo de trabajadores, lo que darán a conocer más adelante.

Luego de que el pasado jueves un grupo de obreros entrará a la fuerza al recinto sindical, el Secretario General Néstor Torres Terrazas, dijo que se hizo una revisión de las instalaciones para ver las condiciones en las que se encontraban y determinar si hubo daños al interior del comité.

Informó que hubo algunos daños, pero esto lo informarán más adelante, sin profundizar en el tema.

Sobre el ingreso al recinto sindical, dijo que no caerán en provocaciones y que no acudieron al llamado d los obreros, porque sabían que los trabajadores iban con otras intensiones y no los enfrentarían.

Así mismo indicó que ellos continuarán atendiendo a los trabajadores en el comité martes y jueves y dijo que si algún trabajador desea alguna información pueden acudir sin problemas al sindicato de manera pacífica.

En cuanto a la amenaza de tomar la capilla de la Sección 147, dijo que pedirán apoyo a las autoridades policiacas, tanto para resguardar la capilla y el comité, de personas que quieran tomarlas a la fuerza.