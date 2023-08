Afirman obreros no están con el Democrático

Un grupo de obreros de Ahmsa que aseguran se abstienen de participar en la política interna, desmintieron al Sindicato Democrático y aseguran que ellos no tienen el Contrato Colectivo, cuando en el Diario Oficial de la Federación está registrado el Sindicato Minero como el que tiene la toma de nota.



De 12 a 15 personas llegaron la mañana de este lunes a la Presidencia Municipal con el afán de dar a conocer su sentir, y entre quienes alzaron la voz para expresar el sentir de todos fueron Miguel Ángel Gutiérrez Sosa e Isidro Villarreal de los Reyes.

Destacaron que no están a favor ni del Sindicato Minero ni del Democrático, pero aseguran que no quieren que continúen los engaños para la base trabajadora, cuando es la empresa y sus directivos quienes desde hace años no aceptan llevar las negociaciones con el Sindicato Minero.

Asimismo, se manifestaron apolíticos y aseguran que son obreros que se encuentran en los bloqueos de la empresa y no pertenecen a ningún gremio en específico, pero ya no quieren que sigan mintiendo los dirigentes.

También, refirieron a las funerarias, 147 y 288 y aunque esta última fue tomada por los trabajadores, destacan que tampoco tienen los permisos oficiales el sindicato democrático del estado para poder funcionar, y como quiera están activas.

Otro de los puntos que resaltaron es que los Democráticos tienen más de 3 años que no hacen una asamblea sindical, "ya basta, no queremos que mientan, no tenemos colores ni nada, no representamos a ningún gremio, solo a los trabajadores".