Ajustan mandos en AHMSA tras robo millonario de equipo

Tras el robo de entre ocho y nueve breakers, con un valor estimado de casi un millón de pesos, se registraron cambios en áreas de vigilancia y administración de Altos Hornos de México (AHMSA), informó Ervey Valenzuela de la Torre.

El representante obrero señaló que fue dado de baja un jefe encargado de la Planta 2, así como personal de monitoreo, mientras que Francisco Correa, quien se desempeñaba como gerente general, ahora ocupa el cargo de subgerente.

Cambios en la administración tras el robo

Valenzuela aclaró que estos movimientos no derivaron directamente de denuncias presentadas por los trabajadores, aunque relacionó los cambios con el robo ocurrido recientemente en las instalaciones.

Explicó que el caso fue denunciado el día anterior, cuando personal de la Procuraduría General del Estado acudió a las instalaciones acompañado por un representante de Grupo Afirme. De acuerdo con el entrevistado, la denuncia habría sido presentada por la institución financiera.

Según Valenzuela, los equipos sustraídos serían entre ocho y nueve breakers y presuntamente se encontraban inventariados. Sin embargo, dijo desconocer si todos pertenecían directamente a Afirme o si algunos estaban relacionados con Cargill.

El representante obrero consideró que las modificaciones en el personal generan mayor tranquilidad entre quienes mantienen vigilancia en los accesos de AHMSA, pues, dijo, podrían contribuir a identificar dónde se están presentando los problemas de seguridad.

Recordó que los trabajadores habían presentado previamente evidencias sobre presuntos robos de breakers, aunque aseguró que sus señalamientos no habían sido considerados como verídicos. El monto del robo reciente, afirmó, sería cercano al millón de pesos.

Medidas de seguridad implementadas

Valenzuela también mencionó que el lunes ingresaron alrededor de 22 ingenieros a las instalaciones de AHMSA para realizar movimientos que, según les informaron, estarían relacionados con el resguardo de equipos.

Dijo esperar que estas acciones permitan reforzar la protección de los bienes que permanecen dentro de la siderúrgica y que exista mayor coordinación entre las áreas de ingeniería y seguridad.

El representante obrero señaló que los trabajadores continuarán atentos a los movimientos dentro de las instalaciones y confió en que no se registren nuevos saqueos.