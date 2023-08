AHMSA todavía es rentable

Se registra confrontamiento entre trabajadores sindicalizados y empleados de confianza de AHMSA, luego de la reunión que estos últimos sostuvieron con el Director General, Luis Zamudio, donde se les dijo que la empresa todavía está en condiciones de operar y salir adelante.

El día de ayer se llevó a cabo una reunión de trabajadores de confianza en la Plaza del Magisterio en donde Carlos Rivera y Manuel Zendón, informarían al personal sobre el resultado de la mesa de diálogo que sostuvieron junto con otros trabajadores con Luis Zamudio.

En esta mesa de trabajo se les explicó la situación de la empresa, la cual se les dijo que aún es rentable y puede recuperarse, pero para ello es necesario continuar trabajando y generar las condiciones para la venta.

Se indicó que es necesario buscar estrategias para que el Gobierno Federal destrabe la venta de la empresa y permita que lleguen nuevos inversionistas, así como también es necesario continuar con la venta de materiales.

Se pidió el apoyo de los trabajadores y se les informó que la empresa aún puede salir adelante, que es cierto que la coquizadora está dañada, pero puede arrancar, que el Alto Horno 5 puede arrancar, el horno eléctrico puede funcionar y aún existe el interés de los inversionistas.

La información generó molestia entre el personal de confianza que exige el pago de las quincenas pendientes, tras sumarse 8 quincenas sin pago y esperan que la empresa les dé una solución.

Así mismo las declaraciones que se dieron, en donde señaló que es necesario que los obreros que mantienen el bloqueo de los accesos de la empresa, permitan la salida de camiones al menos por una puerta, lo que generó molestia entre los sindicalizados que se trasladaron para confrontar a los de confianza.

Encabezados por Saúl Martínez, se dijo que el personal sindicalizado no se moverá de los accesos y pidió que no se tomen atribuciones que no les corresponde al establecer las mesas de diálogo.

Señaló que si se toman acuerdos, deberán ser con todos los trabajadores y no un grupo de personas que acudan a reuniones en privado.

Es por eso que exigió que en caso de que se les de convoque a una nueva reunión con el Director General, se comunique a todos los trabajadores sindicalizados y de confianza y se tome un acuerdo entre todos.

Sin embargo, se le señaló al representante de los sindicalizados que ellos ya tuvieron un acercamiento con Luis Zamudio, pero no se llegó a ningún acuerdo, ya que no estaban abiertos al diálogo.

Mientras que el personal de confianza señaló que lo importante es mantener la fuente de empleo, los trabajadores sindicalizados señalaron que lo que buscan es el pago dejando en claro que el enemigo es AHMSA.