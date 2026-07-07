Adolescentes aceptan responsabilidad por gatito lanzado en Frontera

FRONTERA, COAH.– Los cuatro adolescentes que aparecen en el video donde un gatito es lanzado al aire en la colonia Occidental, así como sus padres, aceptaron su responsabilidad por lo ocurrido y acordaron someterse a un proceso de atención psicológica, además de colaborar con las autoridades municipales.

Acciones de la autoridad

En una reunión encabezada por el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, y la coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, se establecieron los primeros acuerdos para atender el caso.

Sánchez Leija informó que los cuatro menores, de entre 15 y 16 años, acudieron junto con sus padres, quienes reconocieron los hechos y manifestaron su disposición para asumir las consecuencias.

"Se aceptó la responsabilidad por parte de los involucrados y también por parte de los papás. Se acordó que los menores reciban valoraciones psicológicas y que colaboren con las autoridades en lo que sea necesario", señaló.

Como parte de los compromisos, los padres firmaron un documento en el que se comprometen a cumplir con las medidas acordadas, entre ellas la emisión de una disculpa pública por lo sucedido.

El funcionario explicó que el Municipio analiza mecanismos para que los adolescentes realicen acciones que contribuyan a resarcir el daño causado a la comunidad, aunque aclaró que cualquier medida deberá apegarse a las facultades legales de la autoridad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar amenazas o actos de represalia contra los menores y sus familias.

"Lo que hicieron es injustificable, pero también debemos actuar con objetividad y dentro del marco legal. No podemos responder con más violencia", expresó.

Detalles confirmados

Por su parte, Tuilzie Ibarra informó que los tres gatitos de la camada, así como la madre, serán asegurados por Protección Animal y quedarán bajo resguardo de la asociación Siete Vidas.

Explicó que los animales serán valorados, la gata será esterilizada y posteriormente los gatitos serán puestos en adopción responsable.

La funcionaria indicó que durante la notificación de los domicilios pudo revisar al gatito que aparece en el video y, de manera preliminar, no presentó lesiones visibles ni signos aparentes de fracturas, aunque precisó que no se trata de una valoración médica especializada.

"El gatito está vivo, se observa en buenas condiciones generales, no está desnutrido ni presenta heridas superficiales aparentes; sin embargo, será revisado por especialistas", explicó.

Añadió que, debido a lo ocurrido, la familia ya no podrá conservar más animales bajo su resguardo y Protección Animal dará seguimiento al caso para garantizar el bienestar de las mascotas.