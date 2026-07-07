Tania N y ex tesorero Víctor N aprehendidos por corrupción

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Tania "N", ex alcaldesa de Múzquiz, y de Víctor "N", quien se desempeñó como tesorero durante esa administración, por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que ambos fueron aprehendidos en cumplimiento de una orden judicial obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, instancia que integró la carpeta de investigación y presentó los elementos necesarios ante la autoridad competente.

Indicó que, tras su detención, los dos imputados fueron puestos a disposición del juez que conocerá del caso, por lo que en los próximos días se desarrollarán las audiencias previstas dentro del proceso penal, incluida la de vinculación a proceso.

Fernández Montañez rechazó que las investigaciones respondan a disputas políticas o a conflictos internos, como se ha difundido en algunas redes sociales, y sostuvo que el procedimiento tiene un fundamento exclusivamente jurídico.

"Es un tema que no tiene nada que ver con una interna de otra naturaleza más que jurídica", afirmó.

El fiscal explicó que la investigación es conducida por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, encabezada por la fiscal especializada, quien dará seguimiento al caso en coordinación con el Poder Judicial.

Añadió que el proceso judicial continuará conforme a las etapas previstas por la ley y señaló que en las próximas horas podrían darse a conocer más detalles sobre el avance de las investigaciones.