Coahuila

Fallece Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, ex alcalde de Sabinas

Rodríguez Villarreal fue alcalde de Sabinas durante el periodo 2019-2021, donde impulsó importantes proyectos de infraestructura.

Por Teresa Muñoz - 26 febrero, 2026 - 11:42 a.m.
      SABINAS, COAH.- El ex alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, falleció este jueves 26 de febrero en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tras haber sido intervenido quirúrgicamente en un hospital de la capital del estado.

      La noticia generó consternación entre la comunidad sabinense y en los círculos políticos de la Región Carbonífera.

      Rodríguez Villarreal, conocido popularmente como 'Temo Rodríguez', se desempeñó como alcalde de Sabinas durante la administración 2019-2021. Durante su gestión impulsó proyectos de infraestructura y programas sociales que marcaron la vida pública del municipio.

      Impacto en la comunidad

      En los últimos años, Temo Rodríguez ocupaba el cargo de Director de Gestión y Enlace Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural desde donde mantenía contacto con autoridades locales y estatales para atender las necesidades de la región.

