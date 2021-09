Alerta CFE por fraudes

La Comisión Federal de Electricidad alerta a la población para que no se dejen engañar con servicios a través de redes sociales, y señaló que únicamente se puede realizar el contacto a través de los medios oficiales.

Representantes de la CFE mencionaron que se han detectado algunos casos de usuarios que han recibido mensajes a través de redes sociales con algunos servicios e incluso con alguna oferta laboral, por lo que hizo un llamado a la población para que no caigan en engaños y no proporcionen información confidencial.

"Pedimos a la gente que no se deje engañar, la CFE no ofrece vacantes laborales, ni servicios de reconexión o cobranza, mediante sus cuentas de redes sociales, no solicitamos datos, ni que realicen ningún pago".

Pidieron a la población que verifiquen las cuentas antes de mandar información, para que no sean víctimas de fraude, de alguna página apócrifa que busca obtener la información de los usuarios.

Así mismo se indicó que es necesario que las personas se contacten a través de los medios oficiales, o bien que acudan a las oficinas en caso de requerir algún trámite.