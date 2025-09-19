Toma por sorpresa Evacuaciones centros comerciales de Monclova

El mediodía de este viernes, las calles de la Zona Centro se llenaron de rostros confundidos y miradas de miedo. La alerta que llegó a los teléfonos celulares tomó por sorpresa a los monclovenses: algunos querían correr, otros se quedaron paralizados sin saber qué hacer.

Uno de los momentos más representativos del desconcierto ocurrió cuando un adulto mayor, que caminaba tranquilamente, escuchó el estruendoso sonido en su dispositivo. Se detuvo, miró a su alrededor y, visiblemente asustado, buscó respuestas entre los transeúntes.

"Quería correr, tenía miedo", confesó minutos después, aliviado solo cuando alguien le explicó que se trataba de un simulacro.

La escena se repitió en varias calles y plazas. Peatones, comerciantes y familias detuvieron sus actividades, observándose unos a otros con incertidumbre. Varios admitieron desconocer que el país realizaría el Segundo Simulacro Nacional 2025, lo que hizo más intensa la sensación de alarma inicial.

El mensaje que apareció en millones de pantallas decía:

"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025."

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, esta fue la primera vez en la historia del país que el Sistema de Alertamiento Masivo envió la alerta de manera directa a 80 millones de teléfonos celulares, un esfuerzo sin precedentes para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la respuesta ante desastres naturales.

Aunque el objetivo oficial fue promover la preparación ciudadana, en Monclova el ensayo reveló otra realidad: el miedo y la falta de información hicieron evidente que muchos desconocen los protocolos de emergencia. La escena de un hombre mayor queriendo correr y las miradas perdidas en la Zona Centro mostraron que, cuando la alerta suena, la preparación sigue siendo una asignatura pendiente.