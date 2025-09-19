Festival Nacional "Sembrando Tradiciones 2025" llevará color y música a Nava

NAVA, COAH. — El Festival Nacional "Sembrando Tradiciones 2025" se celebrará el próximo viernes 19 de septiembre en la explanada de Nava, Coahuila, con la participación estelar de la Compañía Folklórica Magisterial de Hidalgo y su grupo de adultos.

La velada promete una exhibición vibrante de la riqueza cultural de distintas regiones de México, a través del baile tradicional y la música en vivo.

El programa contempla presentaciones representativas de los estados de Hidalgo, Sinaloa, Michoacán y Quintana Roo, con la participación de más de 40 artistas, entre bailarines y músicos, que harán vibrar al público con sus interpretaciones.

La Compañía Folklórica Magisterial de Hidalgo cuenta con una destacada trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, representando a México en festivales avalados por el CIOFF®–UNESCO, además de formar parte de la Asociación Mexicana de Grupos Folklóricos (AMEFF).

Este festival se consolida como un importante punto de encuentro cultural, ofreciendo a los asistentes una experiencia única llena de color, tradición y orgullo mexicano.