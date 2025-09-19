Evacúan tienda Coppel en Monclova tras alerta de teléfonos; resultó ser simulacro nacional.

La evacuación preventiva sorprendió a clientes y empleados de la tienda Coppel ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en la Zona Centro, luego de que, en punto del mediodía de este viernes, sonaran las alarmas y se recibiera en los teléfonos móviles el mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025".

Al desconocer que se trataba de un ejercicio programado, personal del establecimiento decidió desalojar a todos los presentes para evitar riesgos.

Varios compradores salieron al exterior con sorpresa y cierto nerviosismo, creyendo que podía tratarse de una emergencia real.

Cabe mencionar que esta tienda ya ha tenido antecedentes de activación de alarmas en más de tres ocasiones, algunas atribuidas a conatos de incendio y otras a fallas técnicas. Sin embargo, las autoridades municipales aclararon que en esta ocasión la evacuación fue consecuencia del simulacro nacional y no de un incidente en las instalaciones.