Alerta por llegada de hepatitis infantil

Ciudad de México.- Las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud encendieron las alertas ante un incremento considerable de hepatitis aguda infantil a nivel global, por lo que México y las secretarías de Salud iniciaron con la vigilancia para advertir la presencia del virus y de casos confirmados.

A una semana de que la Secretaría de Salud federal emitiera una alerta ante los llamados internacionales y la confirmación de varios países europeos, la dependencia estatal confirmó la presencia del virus en el país.

Nuevo León se convirtió en la primera entidad en confirmar los primeros cuatro pacientes, que de acuerdo con las autoridades son atendidos sin ninguna complicación.

Asimismo, este sábado la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que encendió su alerta epidemiológica al registrar el primer caso sospechoso de hepatitis aguda.

Las autoridades dieron a conocer que el paciente sospechoso es un adolescente de 14 años en Ciudad Victoria, quien el pasado jueves presentó los primeros síntomas, por lo que su atención es monitoreada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) para confirmar la presencia del virus.

En el caso de Coahuila, el pasado martes 10 de mayo el titular de la Secretaría de Salud estatal confirmó que activaron los protocolos para la detección, prevención y contingencia en caso de que se detectaran casos sospechosos, y manifestó estar pendiente de la situación de los estados vecinos como parte de los lineamientos a seguir.

Ante este panorama, investigadores y especialistas advirtieron que la proliferación del virus que provoca estos brotes actúa de forma inusual, ya que no es común que esta enfermedad se manifieste con este comportamiento epidémico.

Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, manifestó que este es un brote inusual de la hepatitis en niñas, niños y adolescentes.

"No es algo que se produzca de manera habitual. Hasta el momento de los cuatro contagios detectados en México, en el estado de Nuevo León, dos son de hepatitis A (la más común en niños); otro es negativo a todos los virus conocidos para esa enfermedad; y el cuarto todavía está en investigación", afirmó el especialista.

Al recordar que recientemente el nuevo brote se presentó en Reino Unido, se trasladó a Francia e Israel, y registró en Estados Unidos 109 casos, el especialista del Departamento de Microbiología y Parasitología argumentó que la hepatitis en menores que ha surgido no es de ninguno de los virus conocidos o de los más frecuentes como hepatitis A, B, C y E. "Ellos no son la causa de la enfermedad".