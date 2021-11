Alertan comercios por billetes falsos

Por medio de redes sociales propietarios de establecimientos comerciales y restaurantes alertaron a la población sobre la puesta en circulación de billetes falsos de diversas denominaciones, los cuales están siendo distribuidos por una mujer de piel clara, alta, delgada y de cabello rubio o rojo, quien realiza compras mínimas en diferentes lugares y paga con billetes de alta denominación.

Usuarios de redes sociales coincidieron en que están circulando por la región billetes falsos, siendo denominaciones de 500 y 200 pesos los que más se están movilizando en municipios como Monclova, Frontera y Cuatro Ciénegas.

En redes sociales los usuarios quienes eran mas de 20 personas explicaron que hasta sus locales llegó la mujer en mención, en uno de ellos solicitó que le vendieran un paracetamol y pagó con 200 pesos y de forma inmediata salió del lugar al recibir el cambio por lo que fue hasta que el propietario del negocio intentó pagar con el billete en un Oxxo que se dio cuenta que lo habían engañado.

"Llegué al Oxxo y al pagar la chica pasó el plumón detector y me dijo que el billete era falso, también me comentó que no era el único billete que habían detectado pues desde el municipio de Cuatro Ciénegas también llegó la alerta de los estafadores".

Por otra parte, la señora Eglantina López propietaria de un restaurant, informó que en su local van dos ocasiones en este mes que llegan mujeres con billetes de 500 y 200 pesos a comprar una sopa de mariscos chica y pagan con los billetes para después huir, sin embargo, al no contar con el plumón para detectar billetes falsos se dan cuenta varios días después de que fueron estafados.

"Los vi de un color muy extraño, los llevé al banco y me dijeron que eran falsos, por eso alertamos a los dueños de negocios para que se hagan de un plumón y eviten ser estafados pues al parecer estas mujeres trabajan en varios municipios de la región centro".