Alertan por virus Sincicial

MONCLOVA., COAH.-Al emitirse en varias partes del país una alerta sobre el brote de casos de la enfermedad denominada VSR o virus Sincicial, el doctor Ángel Cruz dijo que este padecimiento es confundido comúnmente con una rinofaringitis o resfriado común, sin embargo la falta de atención de la enfermedad puede complicarse y provocar que el paciente incluso pierda la vida.

El médico mencionó que hasta el momento no se han reportado casos en el Hospital Amparo Pape de Benavides, sin embargo en clínicas de atención de primer nivel si se han reportado casos, pero ninguno que amerite hospitalización por más de tres días

Dijo que este virus es más agresivo en los menores de cinco años y en los adultos mayores, por lo cual no debe demeritarse su existencia y acudir ante un médico para que pueda determinar si los síntomas de los menores corresponden a esta enfermedad o no.

Explico que este padecimiento tiene síntomas muy parecidos a los de la gripa, por lo que para detectarlo se tiene que hacer un diagnóstico diferencial y así saber si se trata de un rotavirus, influenza, dengue, resfriado común o covid, recetando el medicamento adecuado para este caso en particular, pues no se debe suministrar en ninguna circunstancia la aspirina para curar la fiebre o el dolor.

Comentó que, aunque no se han registrado casos, no puede descartar si en los hospitales de primer nivel no cuentan con positivos a esta enfermedad, toda vez que para ella se requiere atención de especialidad, pues, así como causa un resfriado puede desencadenar enfermedades más graves como la neumonía.