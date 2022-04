Altera calor a las personas; Afirma psicólogo

Alejandro Martínez Torres Psicólogo Clínico con orientación Psicoanalista, habló sobre el curioso efecto del calor sobre el abuso sexual a personas vulnerables, la temporada de calor, genera alteraciones en las personas, que normalmente buscan descargas y lo hacen en actos como gritos, ira, golpes, desesperación pero también están aquellas personas perversas que lo hacen de manera agresiva o sexual.

Ante los constantes casos de abuso sexual que se han presentado en la ciudad,

Dijo que hipotéticamente quienes realizan estos actos, es debido a su nivel emocional o psíquico, pero otra cosa importante es el calor, el nivel de tolerancia baja, hay malestar por las altas temperaturas y genera esas alteraciones psíquicas, aunque no en todas las personas.

Hay personas a las que además, se les sumas su nivel emocional o psíquico, tienen como una manera de descarga a través de erotismo al exterior y sobre todo a personas equivocadas en cuanto al tema del abuso.

Las personas con alteraciones y poca tolerancia a la frustración, con pocos recursos para esa descarga, podrían pensar en la manera agresiva o sexual para tener esa descarga.

Los abusadores detectan a personas con cierta fragilidad, siendo vulnerables, está por ejemplo el caso de la chica del Cetis 46 quien está en una etapa vulnerable y por eso actuó, abusadores tratan de buscar contexto, lugar, circunstancias para actuar.

En el caso del abuso sexual infantil de acuerdo a los indicadores reflejan que personas que cometen esos actos son allegados a las víctimas.

La persona víctima tiene que estar en ciertas condiciones de vulnerabilidad, descuido, soledad y falta de protección, relacionado al calor, hay conductas pulsionales exóticas, sexual o agresión, buscan la descarga inmediata, no sabe esperar por eso se toma como objeto de deseo sexual a persona que no son adecuadas para esa pulsación como los niños.

Una persona acusadora tiene una estructura perversa, el psicólogo dijo que una persona que no es perversa, no cometerá el abuso sexual, quién lo hace quiere satisfacer su deseo, burla a la ley, trata de salirse con la suya por eso toma víctimas donde esté implícito no respetar la ley, sí busca una pareja para tener actividad sexual está acorde a sus consentimiento.

Mencionó que la pulsión sexual es bruta, no piensa ni razona, comentó que la perversión se está viendo de manera natural, que no se debería normalizar.